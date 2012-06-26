Загрузка товаров в PhpShop

Нужно оформить раздел на сайте по заданной структуре. Тексты все есть: основной и для подразделов. Всего текстов около 10-15. Нужно подобрать картинки, разбить тексты на части подзаголовками, подобрать по 2-3 изображения каждому тексту, сделать ...