Загрузка товаров в PhpShop

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Закрыт4 заявки126 просмотров

Требуется загрузка примерно 10000 товаров в интернет магазин (PHPshop) краткое, полное описание, картинка,характеристики

актуально только для региона Санкт-Петербург

13 лет назад
leon777999
Леонид 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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