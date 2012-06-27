Разместить цифр. книгу на различных ресурсах

Нужно разместить цифровую книгу для скачивания с описанием и фото на различные ресурсы интернета (электронные библиотеки, форумы, каталоги инфопродуктов, и т.д. - самые популярные и посещаемые сайты) . Работа подойдет для школьников, у которых есть аккаунты на всех популярных торрентах и варезниках.

Список ресурсов частично предоставим (кроме варезников и торрентов).

Оплата за количество опубликованных книг на ресурсах.

Настроены на долгосрочное сотрудничество, т.к. книги будем поставлять постоянно.