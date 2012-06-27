Разместить цифр. книгу на различных ресурсах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок153 просмотра

Нужно разместить цифровую книгу для скачивания с описанием и фото на различные ресурсы интернета (электронные библиотеки, форумы, каталоги инфопродуктов, и т.д. - самые популярные и посещаемые сайты) . Работа подойдет для школьников, у которых есть аккаунты на всех популярных торрентах и варезниках.

Список ресурсов частично предоставим (кроме варезников и торрентов).

Оплата за количество опубликованных книг на ресурсах.

Настроены на долгосрочное сотрудничество, т.к. книги будем поставлять постоянно.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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