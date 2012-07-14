Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
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Завершен16 заявок189 просмотров

Требуется заполнить интернет магазин товарами . Список предоставляю . Всего 1200 позиций. Нужен человек с опытом подобной работы . Который может выполнить всё быстро и без ошибок.

13 лет назад
svjatoy
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$53
1 день
Хороший исполнитель , быстро исполняет задание и всегда на связи
Хороший заказчик. Быстро и четко вводит в курс дела. Довольна сотрудничеством и надеюсь на его продолжение.

Заявки фрилансеров

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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