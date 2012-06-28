На сайт www.appapp.ru нужно залить около 400 новых позиций. 600-700 - незначительно отредактировать - поменять в ранжировке + привести в порядок текст - во многом перевод очень корявый. Joomla.
Заполнить на сайте календарь игр КХЛ
На сайте КХЛ опубликован календарь игр на следующий сезон, нужно перенести его на сайт
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