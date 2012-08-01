free_mary

Мария free_mary

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Наполнение интернет-магазинов, сбор информации. Качественная работа.

Наполнение контентом интернет-магазинов (Bitrix, Joomla, OpenCart, Ecwid, WebAsyst, Wordpress, собственные CMS).

Базовые знания HTML.

Владение Photoshop, MS Office - опытный пользователь.

Опыт расшифровки рукописных текстов и аудио-, видео- роликов.

Хороший опыт работы с интернет-магазинами (4 года), понимание специфики бизнеса (8 лет офисной жизни).

Всегда на связи. Гарантия качества.

Аналитический склад ума, врожденная грамотность, внимательность, аккуратность, педантичность.

Буду рада сотрудничеству!

WordPressOpenCartHTMLJoomlaБитриксWebasystPhotoshopНаполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Добавить 86 товаров в сайт на MODx
Требовалось добавить на сайт специализированный товар автомобильная тематика с множеством параметров. Мария все сделала быстро и правильно, хотя опыта работы с движком на котором работает наш сайт - небыло. Всем советую. Будем работать дальше.
Сотрудничеством довольна. Алексей общается только по делу и без "воды". Надеюсь на продолжение совместной работы!
Ответный отзыв
sbushinskii
Федоров 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Наполнение магазина товарами корпусной мебели
Мне понравилось работать с Марией, быстрый результат и качественное исполнение тасков. Буду рад работать с ней вновь.
Работать с Сергеем одно удовольствие! Задачи ставятся четко, максимальное участие в работе на результат. Вот, что я называю настоящим сотрудничеством!
Ответный отзыв
K_Andrey
Андрей 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа с каталогом ИМ
Отличный исполнитель! Всегда на связи ,понимает задачу с полуслова, легко обучается новому, работает быстро и без косяков.
На редкость адекватный заказчик! Всегда на связи, быстро и четко дает ответы на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
elizavetez
Татьяна 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$13
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта фотографиями
Работаем с Машей уже несколько месяцев - все вовремя , отличное качество. Очень довольна ее работой.
Всё хорошо.
Ответный отзыв
dem7799
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка видео в текст
Четко и во время!
Всё хорошо.
Ответный отзыв