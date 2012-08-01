Наполнение интернет-магазинов, сбор информации. Качественная работа.
Наполнение контентом интернет-магазинов (Bitrix, Joomla, OpenCart, Ecwid, WebAsyst, Wordpress, собственные CMS).
Базовые знания HTML.
Владение Photoshop, MS Office - опытный пользователь.
Опыт расшифровки рукописных текстов и аудио-, видео- роликов.
Хороший опыт работы с интернет-магазинами (4 года), понимание специфики бизнеса (8 лет офисной жизни).
Всегда на связи. Гарантия качества.
Аналитический склад ума, врожденная грамотность, внимательность, аккуратность, педантичность.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Требовалось добавить на сайт специализированный товар автомобильная тематика с множеством параметров. Мария все сделала быстро и правильно, хотя опыта работы с движком на котором работает наш сайт - небыло. Всем советую. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Алексей общается только по делу и без "воды". Надеюсь на продолжение совместной работы!
$35
10 баллов
10 лет назад
Мне понравилось работать с Марией, быстрый результат и качественное исполнение тасков. Буду рад работать с ней вновь.
Ответный отзыв
Работать с Сергеем одно удовольствие! Задачи ставятся четко, максимальное участие в работе на результат. Вот, что я называю настоящим сотрудничеством!
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! Всегда на связи ,понимает задачу с полуслова, легко обучается новому, работает быстро и без косяков.
Ответный отзыв
На редкость адекватный заказчик! Всегда на связи, быстро и четко дает ответы на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
$13
10 баллов
11 лет назад
Работаем с Машей уже несколько месяцев - все вовремя , отличное качество. Очень довольна ее работой.
Ответный отзыв
Всё хорошо.
$7
10 баллов
11 лет назад
Четко и во время!
Ответный отзыв
Всё хорошо.