Наполнение Интернет-магазина сантехники.

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Завершен20 заявок307 просмотров

Добрый День,

Сайт работает на Еквите,

Нужно заполнить 2500 позиций,всё вручную.Слова в екселе.Некоторые фотографии нужно будет искать,часть есть.

От вас сроки и стоимость за одну позицию.

13 лет назад
Prk
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$250
7 дней
Мария выполнила свою работу качественно и в срок.Буду ещё обращаться.
По данному проекту у нас сложилось довольно продуктивное сотрудничество. Готова к его продолжению.

Заявки фрилансеров

free_mary
Мария 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад