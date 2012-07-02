Наполнение сайта на CMS Joomla

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Закрыт10 заявок172 просмотра

Сайт sdk124.ru? работает на Joоmla 2.5.6.

Нужно создать и наполнить разделы - текст и фотографии

Сколько будут стоить услуги?

Joomla
13 лет назад
serg137
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров