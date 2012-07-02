Добрый день, требуется человек для размещения объявлений на досках и в социальных сетях. одно объявление 1 рубль, в день нужно размещать приблизительно около 200 шт, а там от вас зависит. Мне главное эффективность, а не ...
Наполнение сайта на CMS Joomla
Сайт sdk124.ru? работает на Joоmla 2.5.6.
Нужно создать и наполнить разделы - текст и фотографии
Сколько будут стоить услуги?
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