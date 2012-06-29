Написание сообщений на автофоруме

Нужны люди которые будут писать отзывы и комментарии на размещенные статьи на форуме.

Требования:

интерес к автомобильной теме ( коммерческие автомобили)

умение адекватно общаться.

Оплата до 0,5 дол. за сообщение, раз в неделю по итогам проделанной работы.