Нужен человек, для работы на форуме с мультиаккаунтами. Нужно зарегистрировать около 200 аккаунтов. Написать от них несколько сообщений. Пишите сразу стоимость работ.
Написание сообщений на автофоруме
Нужны люди которые будут писать отзывы и комментарии на размещенные статьи на форуме.
Требования:
интерес к автомобильной теме ( коммерческие автомобили)
умение адекватно общаться.
Оплата до 0,5 дол. за сообщение, раз в неделю по итогам проделанной работы.
Заявки фрилансеров
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