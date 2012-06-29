Написание сообщений на автофоруме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок185 просмотров

Нужны люди которые будут писать отзывы и комментарии на размещенные статьи на форуме.

Требования:

интерес к автомобильной теме ( коммерческие автомобили)

умение адекватно общаться.

Оплата до 0,5 дол. за сообщение, раз в неделю по итогам проделанной работы.

13 лет назад
wait32
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров