Добавление коттеджей на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок198 просмотров

Задача - необходимо добавить несколько десятков коттеджей на один сайт, посвященный их аренде. По каждому коттеджу добавляется полная текстовая информация, фотографии, контакты и т.д. Сами коттеджи необходимо находить в интернете (сайты частных коттеджей) по критериям, которые я скажу.

Основные требования - девушка, минимальные знания html (внесение описаний иногда требует), возможность выполнить задачу оперативно в первых днях июля.

HTML
13 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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