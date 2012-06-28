Добавление коттеджей на сайт

Задача - необходимо добавить несколько десятков коттеджей на один сайт, посвященный их аренде. По каждому коттеджу добавляется полная текстовая информация, фотографии, контакты и т.д. Сами коттеджи необходимо находить в интернете (сайты частных коттеджей) по критериям, которые я скажу.

Основные требования - девушка, минимальные знания html (внесение описаний иногда требует), возможность выполнить задачу оперативно в первых днях июля.