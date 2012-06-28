Наполнение сайта и оформление прайс-листов

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Закрыт14 заявок238 просмотров

Здравствуйте. Требуется наполнение интернет-магазина. Фурнитура для дверей аксессуары для ванны, светильники и прочее. Также требуется оформление прайс-листов (добавление фото и ссылки на сайт). Жду предложений по цене и срокам. Фото с сайтов производителей.

13 лет назад
pirs-v
48 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров