Нужен человек, для работы на форуме с мультиаккаунтами. Нужно зарегистрировать около 200 аккаунтов. Написать от них несколько сообщений. Пишите сразу стоимость работ.
Добавить товарные позиции на сайт
Добавить товарные позиции на сайт, тема — автоаксессуары (багажники, коврики, игрушки).
Оплата: 4р за 1 позицию (без описания, только тех. характеристики+картинка)
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