Занести товары в магазин

Приветствую, уважаемые фрилансеры.

Задача:

Занести товары в интернет магазин с предоставленных прайсов, максимально быстро. Оставляйте заявки и сколько времени выделяете на работу в день, буду выбирать по лучшему соотношению цена/время.

Оставляйте заявки в проекте обязательно с ценой за одну позицию и временем в день, все рассмотрю. (Процесс - взять информацию в прайсе - занести на сайт. Иногда нужно будет пройти по ссылке и скачать фото).