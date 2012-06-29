Ручное размещение объявлений на досках и в соцсети

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки121 просмотр

Добрый день, требуется человек для размещения объявлений на досках и в социальных сетях. одно объявление 1 рубль, в день нужно размещать приблизительно около 200 шт, а там от вас зависит. Мне главное эффективность, а не кол-во. 5 дней в неделю. По итогам месяца за хорошую работу бонус 1000 рублей.

13 лет назад
krolik-world
Николай 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров