Ручное размещение объявлений на досках и в соцсети

Добрый день, требуется человек для размещения объявлений на досках и в социальных сетях. одно объявление 1 рубль, в день нужно размещать приблизительно около 200 шт, а там от вас зависит. Мне главное эффективность, а не кол-во. 5 дней в неделю. По итогам месяца за хорошую работу бонус 1000 рублей.