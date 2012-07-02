Постинг В интернет-магазин, для написания коротких рекламных объявлений требуется человек с умением пользоваться ПО, позволяющему менять / скрывать IP. Удалённая работа, з/п зависит от количества выполненной работы. Заявки рассматриваются по электронной почте, оттуда же ...
Контекстное наполнение таблицы
Необходимо наполнить ексель-таблицы с товаром магазина. Таблицы разные, от 40 до 2000 позиций. Заполнять нужно столбцы для картинок и описания, а также столбцы с дополнительными параметрами товара если таковые имеются.
Должны быть прямые ссылки на большие красивые картинки без "ватермарок" . Минимум две-три с разных ракурсов. Ссылки на картинки должны быть разделены пробелом.
Должно быть полное описание товаров с форматированием. Описание необходимо копировать с html разметкой (br, p, em, strong). Не нужно писать собственный текст, достаточно копипаста.
Текст описания и параметров должен быть без капслока, т.е. без слов написанных заглавными буквами.
Таблицы необходимо заполнять полностью.
Срок – 1-2 дня в зависимости от объема.
Оплата после сдачи работы, либо частями.
Цену за позицию пишите в коментах.
Пример одной таблицы прикрепил.
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