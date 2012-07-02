Контекстное наполнение таблицы

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Закрыт8 заявок193 просмотра

Необходимо наполнить ексель-таблицы с товаром магазина. Таблицы разные, от 40 до 2000 позиций. Заполнять нужно столбцы для картинок и описания, а также столбцы с дополнительными параметрами товара если таковые имеются.

Должны быть прямые ссылки на большие красивые картинки без "ватермарок" . Минимум две-три с разных ракурсов. Ссылки на картинки должны быть разделены пробелом.

Должно быть полное описание товаров с форматированием. Описание необходимо копировать с html разметкой (br, p, em, strong). Не нужно писать собственный текст, достаточно копипаста.

Текст описания и параметров должен быть без капслока, т.е. без слов написанных заглавными буквами.

Таблицы необходимо заполнять полностью.

Срок – 1-2 дня в зависимости от объема.

Оплата после сдачи работы, либо частями.

Цену за позицию пишите в коментах.

Пример одной таблицы прикрепил.

HTML
13 лет назад
anikitos
Артур 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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