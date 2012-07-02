Нужно перенести контент HTML->CMS MODx evolution

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Здравствуйте, есть работа на сегодня по переносу контента.

Есть сайт на html, сейчас мы его переносим на cms MODx evolution

Вот собственно и ссылка на него http://tinyurl.com/8ythtkm

Переносим все кроме магазина.

В тексте предложения пишите свою цену за страницу с фотографиями и без них, работали ли с modx, и сколько вам потребуется времени на перенос.

HTMLMODX
13 лет назад
fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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