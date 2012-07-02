Необходимо наполнить ексель-таблицы с товаром магазина. Таблицы разные, от 40 до 2000 позиций. Заполнять нужно столбцы для картинок и описания, а также столбцы с дополнительными параметрами товара если таковые имеются. Должны быть ...
Нужно перенести контент HTML->CMS MODx evolution
Здравствуйте, есть работа на сегодня по переносу контента.
Есть сайт на html, сейчас мы его переносим на cms MODx evolution
Вот собственно и ссылка на него http://tinyurl.com/8ythtkm
Переносим все кроме магазина.
В тексте предложения пишите свою цену за страницу с фотографиями и без них, работали ли с modx, и сколько вам потребуется времени на перенос.
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