Нужно перенести контент HTML->CMS MODx evolution

Здравствуйте, есть работа на сегодня по переносу контента.

Есть сайт на html, сейчас мы его переносим на cms MODx evolution

Вот собственно и ссылка на него http://tinyurl.com/8ythtkm

Переносим все кроме магазина.

В тексте предложения пишите свою цену за страницу с фотографиями и без них, работали ли с modx, и сколько вам потребуется времени на перенос.