Расшифровка видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен21 заявка436 просмотров

Нужно расшифровать видео около часа длительностью в текст. Оплата 30 рублей за 1800 знаков. В дальнейшем будут еще заказы, возможно длительное сотрудничество.

13 лет назад
dem7799
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

free_mary
Мария 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Четко и во время!
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

free_mary
Мария 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад