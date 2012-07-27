Масштабирование литературных произведений

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен17 заявок389 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть интересный проект, который кроме вознаграждения принесет исполнителю моральное удовлетворение.

Значительное количество пожилых людей с плохим зрением по-прежнему хотят читать любимые книги.

К сожалению, размер шрифта и его расположение в стандартной художественной литературе не дает им такой возможности.

Суть проекта:

Несколько книг, для начала - сборник новелл О. Генри, разместить на стандартных листах формата а4 с текстом, размером и жирностью в 4-5 раз больше чем в обычной книге. Отформатировать с учетом обложки, поля на прошивку с левой стороны, разбить по главам и сделать томами в среднем по 100-150 страниц. Цвет черно-белый. Каждый томик пронумеровать. Четко отследить переносы и разрывы абзацев. Каждый томик должен иметь номер и название произведения, имя автора.

В дальнейшем книги будут распечатываться на обычном принтере в единичных экземплярах и распространяться бесплатно среди людей преклонного возраста с нарушениями зрения. Проект со стороны заказчика абсолютно не коммерческий. Поэтому прошу оценивая свой труд так же соблюдать скромность. Все работы могут, будут и должны быть бесплатно опубликованы автором и заказчиком для свободного доступа в интернете.

Жду предложений с указанием стоимости и сроков.

Спасибо.

13 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Большое Вам спасибо за работу. Абсолютно профессионально, быстро и грамотно. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный и добросовестный заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад