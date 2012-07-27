Масштабирование литературных произведений

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть интересный проект, который кроме вознаграждения принесет исполнителю моральное удовлетворение.

Значительное количество пожилых людей с плохим зрением по-прежнему хотят читать любимые книги.

К сожалению, размер шрифта и его расположение в стандартной художественной литературе не дает им такой возможности.

Суть проекта:

Несколько книг, для начала - сборник новелл О. Генри, разместить на стандартных листах формата а4 с текстом, размером и жирностью в 4-5 раз больше чем в обычной книге. Отформатировать с учетом обложки, поля на прошивку с левой стороны, разбить по главам и сделать томами в среднем по 100-150 страниц. Цвет черно-белый. Каждый томик пронумеровать. Четко отследить переносы и разрывы абзацев. Каждый томик должен иметь номер и название произведения, имя автора.

В дальнейшем книги будут распечатываться на обычном принтере в единичных экземплярах и распространяться бесплатно среди людей преклонного возраста с нарушениями зрения. Проект со стороны заказчика абсолютно не коммерческий. Поэтому прошу оценивая свой труд так же соблюдать скромность. Все работы могут, будут и должны быть бесплатно опубликованы автором и заказчиком для свободного доступа в интернете.

Жду предложений с указанием стоимости и сроков.

Спасибо.