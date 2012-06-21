Расшифровка видео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки155 просмотров

Необходимо сделать расшифровку видео в текстовый файл.

Длительность видео 28 минут. Видео тут: http://youtu.be/Tf94Vb-2w0M

Оплата за работу 200 руб.

Оформить расшифровку в виде беседы с указанием действующих лиц: Владимир, Дарья и Мария.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Надежда очень оперативно взялась за работу. Выполнила в срок. По ходу выполнения проекта все время была на связи, что достаточно важно и удобно.
Елена очень приятный в общении заказчик. Четко ставит задачу, и оплачивает сразу же после проверки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад