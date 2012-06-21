Редакция и корректура медицинской статьи на русском языке.
Расшифровка видео
Необходимо сделать расшифровку видео в текстовый файл.
Длительность видео 28 минут. Видео тут: http://youtu.be/Tf94Vb-2w0M
Оплата за работу 200 руб.
Оформить расшифровку в виде беседы с указанием действующих лиц: Владимир, Дарья и Мария.
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