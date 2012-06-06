Нужно отредактировать 20 листов текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен17 заявок264 просмотра

Нужно отредактировать 20 листов текста после fine reader - распозналось праактически идеально, но есть небольшие глюки...Нужно проверить и исправить ошибки, отформатировать...

Нужно сегодня, срочно. цена?

13 лет назад
vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$13
1 день
Отлично справилась с заданием, главное оперативно! Все довольны... Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничали с Виталием впервые. Очень позитивный в общении заказчик, внимательный, корректный, незамедлительная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад