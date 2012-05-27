Обработка электронных журналов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок249 просмотров

Здравствуйте.

Ищу человека для обработки (разметки) электронных журналов в специальной программе. Работа элементарная, но довольно нудная, поэтому ищется человек усидчивый. Размер оплаты обсуждается.

13 лет назад
AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров