Обработка электронных журналов

Требуется редактирование/корректировка статей, которые будут затем направлены на экспертизу профессиональному редактору-модератору. Категорически неприемлемо машинное редактирование, только живой редактор/корректор. Экспертиза будет очень высокого уровня: орфография, пунктуация, речевой строй текста, стилистика, возможны другие аспекты. Также потребуется ...