Требуется редактирование/корректировка статей, которые будут затем направлены на экспертизу профессиональному редактору-модератору. Категорически неприемлемо машинное редактирование, только живой редактор/корректор. Экспертиза будет очень высокого уровня: орфография, пунктуация, речевой строй текста, стилистика, возможны другие аспекты. Также потребуется ...
Необходимо поправить дипломную работу
В дипломной работе необходимо проверить все сноски, исправить правильно страницы..
кое что добавить в список литературы.
приветствуется знание юр тематики.
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