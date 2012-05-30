Необходимо поправить дипломную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки176 просмотров

В дипломной работе необходимо проверить все сноски, исправить правильно страницы..

кое что добавить в список литературы.

приветствуется знание юр тематики.

13 лет назад
LoveBarca
Саша 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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