Ручной текст [eng] -> Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок196 просмотров

Необходимо перепечатать ручной текст с фотографий в Word.

Фотографии:

http://rghost.ru/38637026

Связь по icq, если что будет не понятно буду пояснять.

Чем быстрее, тем лучше. Соответственно и оплата больше.

13 лет назад
kadavr
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Отличная работа. Буду обращаться еще.
Оплата вовремя, четкое ТЗ, постоянно на связи. Очень приятно было пообщаться . Буду только рад новым совместным работам

Заявки фрилансеров

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад