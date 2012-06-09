Расшифровка аудиозаписи в текст

Есть 3 часа записи хорошего качества. Оплата 80 гривен за час. Нужно сделать до пятницы.

Выберу несколько исполнителей.

Желательно, чтобы Вы были из Украины, потому что оплата будет производиться на карту Приватбанка.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Не предлагайте свои цены и сроки!