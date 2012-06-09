Расшифровка аудиозаписи в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок299 просмотров

Есть 3 часа записи хорошего качества. Оплата 80 гривен за час. Нужно сделать до пятницы.

Выберу несколько исполнителей.

Желательно, чтобы Вы были из Украины, потому что оплата будет производиться на карту Приватбанка.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Не предлагайте свои цены и сроки!

13 лет назад
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую Ивана как надежного и ответственного фрилансера, который держит слово и делает свою работу качественно! Спасибо за приятное сотрудничество. При возможности буду обращаться еще!
Рекомендую всем! Отличный заказчик: задача и сроки определены четко, оплата - моментальная. Приятно было работать, надеюсь не в последний раз.
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Предоставленное тестовое задание было неплохо выполнено
Осталась довольна сотрудничеством, спасибо.

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад