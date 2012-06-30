Необходимо перенести отсюда 161 адрес в excel-файл: http://www.allinform.ru/novosibirsk/cat606280.html Шаблон Excel - в прикрепленном файле.
Сделать форму в .pdf
Необходимо сделать форму в pdf. файле с возможностью редактирования (заполнения)
Красиво расположить все строчки с вопросами, окошки для "галочек" и т.п.
оставить место для логотипа вверху.
Кто умеет пользовать Adobe проблем не составит.
Вся необходимая информация в ворд.файле
Указывайте сроки и стоимость работы в проекте (заявки не будут рассматриваться)
Обьем - менее 1-ой страницы.
Выбранный исполнитель
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