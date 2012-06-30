Сделать форму в .pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки250 просмотров

Необходимо сделать форму в pdf. файле с возможностью редактирования (заполнения)

Красиво расположить все строчки с вопросами, окошки для "галочек" и т.п.

оставить место для логотипа вверху.

Кто умеет пользовать Adobe проблем не составит.

Вся необходимая информация в ворд.файле

Указывайте сроки и стоимость работы в проекте (заявки не будут рассматриваться)

Обьем - менее 1-ой страницы.

13 лет назад
f375
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Выполненной работой очень доволен. Творческий подход радует. Настоятельно Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад