Необходимо поправить художественно текст

Необходимо стилистически поправить тексты для небольшой игры.

Сделать его более художественным и приятным для восприятия.

Например, текст: "Когда вы можете взять объект с фона, курсор имеет вид руки. Поднимите нож, чтобы он переместился в инвентарь." надо переделать в что-то вроде "Когда вы можете подобрать определенный предмет, курсор принимает вид руки. Поднимите нож, чтобы он переместился в инвентарь."

Обший объем текста порядка 700-800 слов.