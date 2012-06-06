Необходимо поправить художественно текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок300 просмотров

Необходимо стилистически поправить тексты для небольшой игры.

Сделать его более художественным и приятным для восприятия.

Например, текст: "Когда вы можете взять объект с фона, курсор имеет вид руки. Поднимите нож, чтобы он переместился в инвентарь." надо переделать в что-то вроде "Когда вы можете подобрать определенный предмет, курсор принимает вид руки. Поднимите нож, чтобы он переместился в инвентарь."

Обший объем текста порядка 700-800 слов.

13 лет назад
dominisoft
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VeraW
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

VeraW
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад