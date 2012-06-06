Редактирование документа для инвесторов

Нужно отредактировать стилистику документа. Документ нужно превратить в официальный строгого плана доклад, разбить по заголовкам. Т.е. в целом и общем грамотно организовать документ.

Нужно сделать ярко, броско – но по деловому с предоставлением грамотного материала для заинтересованности заказчика. Выставляйте Ваши предложения. Цену и сроки. Если возникают вопросы, только в Скайп Rombic2000 (Можно и тут задавать, но оперативно только там отвечу)