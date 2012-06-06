Редактирование документа для инвесторов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок283 просмотра

Нужно отредактировать стилистику документа. Документ нужно превратить в официальный строгого плана доклад, разбить по заголовкам. Т.е. в целом и общем грамотно организовать документ.

Нужно сделать ярко, броско – но по деловому с предоставлением грамотного материала для заинтересованности заказчика. Выставляйте Ваши предложения. Цену и сроки. Если возникают вопросы, только в Скайп Rombic2000 (Можно и тут задавать, но оперативно только там отвечу)

13 лет назад
Rombic2000
Данила 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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