Набить 160 адресов из онлайн-базы данных в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок268 просмотров

Необходимо перенести отсюда 161 адрес в excel-файл:

http://www.allinform.ru/novosibirsk/cat606280.html

Шаблон Excel - в прикрепленном файле.

HTML
13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
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Адекватное ТЗ и присутствие в онлайне. Оплата после проверки и исправления недочетов. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад