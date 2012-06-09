Требуется заполнить 25 таблиц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок221 просмотр

Требуестя заполнить небольшие простые таблицы в Word по образцу. Ничего сложного.

Необходимо сделать в ближайшие 2-3 часа.

13 лет назад
webcreme
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Отличный работодатель! Дал четкое задание и предоставил своевременную оплату. Очень рад работать с Романом. Спасибо! С ув. Виталий Цепенюк

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад