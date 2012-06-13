Задача состоит в том, чтобы откорректировать названия новостей на сайте. Сайт на DLE. Дело в том, что сайт наполнен автоматически, названия не имеют выраженной смысловой привязки к конкретной новости. Но они понятно ...
Отредактировать текст (Знание WP)
Здравствуйте. Нужно привести в правильный формат большое количество текстов.
Обязательно знание html (минимальное, знание тегов) и CMS WP, русского
Оплата 1к\2-5$
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