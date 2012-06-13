Отредактировать текст (Знание WP)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок350 просмотров

Здравствуйте. Нужно привести в правильный формат большое количество текстов.

Обязательно знание html (минимальное, знание тегов) и CMS WP, русского

Оплата 1к\2-5$

HTMLWordPress
13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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