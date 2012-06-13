Требуестя заполнить небольшие простые таблицы в Word по образцу. Ничего сложного. Необходимо сделать в ближайшие 2-3 часа.
Корректировка названий новостей на сайте
Задача состоит в том, чтобы откорректировать названия новостей на сайте. Сайт на DLE.
Дело в том, что сайт наполнен автоматически, названия не имеют выраженной смысловой привязки к конкретной новости. Но они понятно , что "корявые". Нужно приводить их в более-менее читабельный вид. В названии от одного до 7-10 слов. Названия, хоть и заведомо не отражают суть статьи, но должны отражать общую тематику сайта.
Жду предложений на правку 1000 названий, для начала.
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