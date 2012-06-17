Нужно проверить текст на ошибки.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт27 заявок340 просмотров

Нужно проверить на ошибки (орфографические и грамматические) и заменить маты на обычные слова.

13 лет назад
pavpov
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров