Набор таблиц в excel

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть 15 таблиц в рукописном виде (на файлообменнике http://files.mail.ru/MCTTV8 в файле приложено 16 таблиц, одна из них набрана в качестве шаблона, который также приложен). Их необходимо набрать в приложенном к проекту Excel-файле, в следующих вкладках. Шапка одна на всех, название разное - название то, что начинается со слов "Мембрана".

Срок - 2 дня с момента выбора исполнителя.

Цена за 1 таблицу/весь проект? Работа простая, только требует внимания. Поэтому те авторы, которые считают, что набор одной таблицы равен по цене написанию статьи, не по адресу.

P.S. На заметку - наличие ошибок при перенаборе таблиц (более трех) приведет к неоплате работы, так что если вы невнимательны, то, думаю, лучше не оставлять заявку в проекте.

Просьба: фрилансеры, находящиеся на сервере 3 дня и 2 часа, не оставляйте, пожалуйста, заявки, они не будут рассмотрены.