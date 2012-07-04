Набор таблиц в excel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок1195 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть 15 таблиц в рукописном виде (на файлообменнике http://files.mail.ru/MCTTV8 в файле приложено 16 таблиц, одна из них набрана в качестве шаблона, который также приложен). Их необходимо набрать в приложенном к проекту Excel-файле, в следующих вкладках. Шапка одна на всех, название разное - название то, что начинается со слов "Мембрана".

Срок - 2 дня с момента выбора исполнителя.

Цена за 1 таблицу/весь проект? Работа простая, только требует внимания. Поэтому те авторы, которые считают, что набор одной таблицы равен по цене написанию статьи, не по адресу.

P.S. На заметку - наличие ошибок при перенаборе таблиц (более трех) приведет к неоплате работы, так что если вы невнимательны, то, думаю, лучше не оставлять заявку в проекте.

Просьба: фрилансеры, находящиеся на сервере 3 дня и 2 часа, не оставляйте, пожалуйста, заявки, они не будут рассмотрены.

Написание статей
13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gazette
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$8
2 дня
Владимир качественно выполнил поставленную задачу в короткие сроки. Сотрудничеством с ним довольна. Спасибо.
Сотрудничеством с Эммой весьма доволен. Ответственный человек и приятный в общении!

Заявки фрилансеров

gazette
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад