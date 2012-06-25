Преобразование сканов технического текста

Необходимо выполнить распознавание сканов технического текста с помощью программы FineReader и последующую фильтрацию текста с помощью программы ClearFineReader (см. видео http://www.youtube.com/watch?v=KGNQIGht-X0 ).

Требования к набору следующие:

1. Все математические символы и выражения в тексте заменять тегом

2. Все формулы, записанные в отдельной строкой – тегом

3. Все рисунки - тегом

4. Удалять все пустые строки (убираются автоматически программой ClearFineReader)

5. Удалять переносы слов.

6. Если идут два подряд и более тегов (после автоматической фильтрации в программе ClearFineReader), то оставлять только один.

7. Если предложения разрываются рисунками или переносятся на другую страницу, то корректировать предложение так, чтобы таких разрывов не было.

8. Проверять правильность порядка предложений после распознавания.

9. Проверять правильность распознавания слов.

10. Все формулы и рисунки выделять областями на изображении сканов (делается в программе ClearFineReader).

Пример сканов технического текста см. в прикрепленном файле para.zip.

Программа ClearFineReader будет передана выбранному исполнителю.

P.S. Скорость преобразования текста с помощью программы ClearFineReader составляет 30-40 страниц в час. Стоимость набора одной страницы составляет 0,02$. Цена потенциального объема набора составляет несколько сотен USD. Ищу ответственного исполнителя для этой работы.