Нужно отредактировать текст 240 стр.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт55 заявок525 просмотров

Здравствуйте.

Нужно отредактировать текст примерно 240 станиц ворд 12кеглем.

То есть проверить орфографию, пунктуацию и если где-то фразы построены криво с точки зрения русского языка, поправить стилистику. То есть сделать текст пригодным в том числе для отправки в издательство для печати на чистовую.

Пишите Вашу цену и сроки.

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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