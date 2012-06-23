Нужно отредактировать текст 240 стр.

Здравствуйте.

Нужно отредактировать текст примерно 240 станиц ворд 12кеглем.

То есть проверить орфографию, пунктуацию и если где-то фразы построены криво с точки зрения русского языка, поправить стилистику. То есть сделать текст пригодным в том числе для отправки в издательство для печати на чистовую.

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