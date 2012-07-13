Требуется корректировка текста

Просили Надю сделать корректировку текста, поправить стилистику и грамматику. Хотели получить оперативность в работе от человека, владеющего правильным русским языком - все это у Нади есть. Сотрудничеством полностью довольны. Кроме того Надя всегда готова ответить на любые вопросы, возникающие в ходе ее работы. Высший балл. Рекомендуем. Вячеслав и Екатерина.