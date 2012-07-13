Требуется корректировка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок267 просмотров

Детская история, объем 2 листа 14 шрифтом. Корректировка в соответствии с правилами грамматики и стилистики русского языка.

13 лет назад
CoMatu
54 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
Просили Надю сделать корректировку текста, поправить стилистику и грамматику. Хотели получить оперативность в работе от человека, владеющего правильным русским языком - все это у Нади есть. Сотрудничеством полностью довольны. Кроме того Надя всегда готова ответить на любые вопросы, возникающие в ходе ее работы. Высший балл. Рекомендуем. Вячеслав и Екатерина.
Вячеслав - прекрасный заказчик! Предложил на выбор несколько вариантов оплаты, по ТЗ поняли друг друга с полуслова. А работа над текстом принесла настоящее удовольствие. Когда читаешь такие замечательные сказки, хочется стать добрее. Спасибо! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад