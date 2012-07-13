Необходимо выполнить распознавание сканов технического текста с помощью программы FineReader и последующую фильтрацию текста с помощью программы ClearFineReader (см. видео http://www.youtube.com/watch?v=KGNQIGht-X0 ). Требования к набору следующие: 1. Все математические символы и ...
Требуется корректировка текста
Детская история, объем 2 листа 14 шрифтом. Корректировка в соответствии с правилами грамматики и стилистики русского языка.
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