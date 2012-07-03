Наполнение сайта товарами (система Opencart)

Уважаемые фрилансеры!

Появилась задача для самых аккуратных, требовательных к себе и немножко творческих). "Творчество" заключается в составлении meta-информации, а именно - ключевые слова и краткое описание товара (на одно предложение).

По самому контенту уникальности не требуется, фото из google images или подобных сервисов, благо информации по товарам хватает. Во многих из них просто меняется цвет либо размер.

Объем задачи - 1000 товаров.

Срок - 2 недели.

Вознаграждение - 0,2 у.е./позиция.

Дополнительные трудозатраты оговариваются и вознаграждаются.