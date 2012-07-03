Наполнение сайта товарами (система Opencart)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок220 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Появилась задача для самых аккуратных, требовательных к себе и немножко творческих). "Творчество" заключается в составлении meta-информации, а именно - ключевые слова и краткое описание товара (на одно предложение).

По самому контенту уникальности не требуется, фото из google images или подобных сервисов, благо информации по товарам хватает. Во многих из них просто меняется цвет либо размер.

Объем задачи - 1000 товаров.

Срок - 2 недели.

Вознаграждение - 0,2 у.е./позиция.

Дополнительные трудозатраты оговариваются и вознаграждаются.

Opencart
13 лет назад
bogdan_s
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Antares88
Кристина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$10
15 дней
Работа Кристины как контент-менеджера неудовлетворительна. Ответственности при выполнении задания не наблюдалось. Не помогло и поднятие стоимости за добавление товара до желаемого фрилансером уровня. Всё пришлось переделывать заново. Возможно, у Кристины произошло неблагоприятное стечение обстоятельств. В этом случае желаю скорее восстановиться и по-новому с любовью и отдачей работать с клиентами.
Очень жаль, что данный работодатель не понимает, что стоимость и сроки фрилансер может озвучить только после детального знакомства с проектом. Видимо, Богдан привык к новичкам, которые с потолка берут сроки и суммы. После знакомства с проектом я нашла его не рентабельным для себя и сразу же отказалась, честно отработав всю предоплаченную сумму. То, что заказчик назвал "всё переделывать", было переделано мной и точно по по предоставленному ТЗ, которое вообще не соответствовало действительности.

Заявки фрилансеров

Antares88
Кристина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад