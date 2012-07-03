Нужно: Перенести информацию с сайта поставщика на сайт дилера (есть доступ, движок WordPress) Фотографии, таблицы, текст. Как вы будете переносить - сами или с помощью скрипта - мне без разницы если результат ...
Наполнение сайта товарами (система Opencart)
Уважаемые фрилансеры!
Появилась задача для самых аккуратных, требовательных к себе и немножко творческих). "Творчество" заключается в составлении meta-информации, а именно - ключевые слова и краткое описание товара (на одно предложение).
По самому контенту уникальности не требуется, фото из google images или подобных сервисов, благо информации по товарам хватает. Во многих из них просто меняется цвет либо размер.
Объем задачи - 1000 товаров.
Срок - 2 недели.
Вознаграждение - 0,2 у.е./позиция.
Дополнительные трудозатраты оговариваются и вознаграждаются.
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