Привет). Нужно разместить вакансии на досках объявлений 100 досках, пишите сюда и в аську 634319505) .Спасибо
Ведение групп в соц. сетях
Здравствуйте! Ищу человека, который бы взял на себя ведение групп в соц сетях - вк, твиттер, фейсбук. Администрирование, добавление контента и т.д. Группы в соц сетях принадлежат компании, занимающейся продажей средств для лечения кожи, по этой теме и работают группы.
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