Вручную или скриптом собрать контакты с поисковой выдачи. Предлагайте цены.
Собрать фото на тему деревянных и дачных домов
Нужно порядка 90 фото в хорошем качестве согласно ТЗ в прикрепленном файле. Назовите цену и сроки. И оставьте здесь ваш скайп, чтобы можно было с вами связаться.
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