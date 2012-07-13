Собрать фото на тему деревянных и дачных домов

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Завершен3 заявки230 просмотров

Нужно порядка 90 фото в хорошем качестве согласно ТЗ в прикрепленном файле. Назовите цену и сроки. И оставьте здесь ваш скайп, чтобы можно было с вами связаться.

13 лет назад
FastBest
Наталья 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$25
2 дня
Александр прекрасно справился с задачей. Всё было сделано очень быстро и профессионально. Надеюсь, что наше сотрудничество по другим проектам будет столь же успешным.
С Натальей работал в первый раз и сотрудничеством доволен! Четкие требования и быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

nestaleks
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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