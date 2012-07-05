Найти турецкие фирмы

Поиск турецких компаний закупающих (импортирующих из-за рубежа) плодово-овощную продукцию (экзотические фрукты-овощи)

Знание турецкого обязательно. Иначе сложно будет выполнить задание.

Если вы считаете что справитесь и без знания языка то можете попробовать.

500 контактов = 50 долл

1000 контактов = 100 долл

Срок 5 дней.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.