Создание структуры и наполнение контентом сайта на базе CMS Joomla. За образец создания структуры взят сайт http://www.techart.ru/ Принимаются предложения как «оптом» так и постранично. Цена договорная.
Найти турецкие фирмы
Поиск турецких компаний закупающих (импортирующих из-за рубежа) плодово-овощную продукцию (экзотические фрукты-овощи)
Знание турецкого обязательно. Иначе сложно будет выполнить задание.
Если вы считаете что справитесь и без знания языка то можете попробовать.
500 контактов = 50 долл
1000 контактов = 100 долл
Срок 5 дней.
Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)
Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union
Общение в скайпе.
Заявки фрилансеров
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