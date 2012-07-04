Размещение ссылок по форумах

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В постах на форумах необходимо оставлять ссылки на мой проект (тематика - фитнес, диеты, целлюлит, похудение).

Расценки:

За пост с активной незакрытой ссылкой - 50 рублей.

Пост с редиректной ссылкой, или закрытой в noindex, nofollow - 30 рублей.

Пост с текстовой неактивной ссылкой - 10 рублей.

Учтите:

1) Один форум - один пост с ссылкой.

2) Анкоры ссылок естественные на ваше усмотрение (тут, здесь, там, ссылка, урл).

3) Форумы должны быть живыми, посещаемость > 100 уников в день.

4) Наличие ссылок буду проверять на 3 день после размещение (обычно на форумах постмодерация, немалая вероятность что ссылки удалять модераторы на следующий день).

5) Форумы ищите сами.

Пишите в личку, вышлю адреса страниц на которые нужно ссылаться.