Задача: Есть шаблон письма с предложением сотрудничества. Необходимо это предложение отправить ~ на 400 e-mail адресов. Работа рутиная, поскольку нельзя отравить сразу 400 писем одним письмом, в одном письме должен быть только один адресант. ...
Размещение ссылок по форумах
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
В постах на форумах необходимо оставлять ссылки на мой проект (тематика - фитнес, диеты, целлюлит, похудение).
Расценки:
За пост с активной незакрытой ссылкой - 50 рублей.
Пост с редиректной ссылкой, или закрытой в noindex, nofollow - 30 рублей.
Пост с текстовой неактивной ссылкой - 10 рублей.
Учтите:
1) Один форум - один пост с ссылкой.
2) Анкоры ссылок естественные на ваше усмотрение (тут, здесь, там, ссылка, урл).
3) Форумы должны быть живыми, посещаемость > 100 уников в день.
4) Наличие ссылок буду проверять на 3 день после размещение (обычно на форумах постмодерация, немалая вероятность что ссылки удалять модераторы на следующий день).
5) Форумы ищите сами.
Пишите в личку, вышлю адреса страниц на которые нужно ссылаться.
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