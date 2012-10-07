Есть сайт на Joomla, пока что в процессе настройки и наполнения, двуязычный. Столкнулся с тем, что галерея на русском открывается нормально, украинская же версия редиректит на 404-ю страницу. Нужно: 1. Настроить галерею в украинской версии. Если ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Уже установлен шаблон, настроена мультиязычность http://interior3.mcdir.ru Все должно дублироваться на украинском и русском! 1. Настроить Главное меню. Схему дам исполнителю, там 6 пунктов меню 2. Настроить модуль на Главной странице. Статьи «2002», «2009», «2014» заменить на статьи «Наши ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим скрипт, который зайдет на сайт спортивной тематики www.myscore.ru, где будут указаны пары играющих команд. Необходимо зайти по ссылке в каждую пару, и в разделе Н2Н будет 3 подраздела: последние игры КОМАНДЫ1,последние игры КОМАНДЫ2, очные встречи ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
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11 лет назад
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Ответный отзыв
Не жалею о выборе исполнителя - Артем справился с задачей на отлично, учел все требования. Рекомендую.