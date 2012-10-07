kavitalik

Виталий kavitalik

 
42 годаУкраина/Кривой Рог
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка сайта на Joomla

    Есть сайт на Joomla, пока что в процессе настройки и наполнения, двуязычный. Столкнулся с тем, что галерея на русском открывается нормально, украинская же версия редиректит на 404-ю страницу. Нужно: 1. Настроить галерею в украинской версии. Если ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить сайт на Joomla

    Уже установлен шаблон, настроена мультиязычность http://interior3.mcdir.ru Все должно дублироваться на украинском и русском! 1. Настроить Главное меню. Схему дам исполнителю, там 6 пунктов меню 2. Настроить модуль на Главной странице. Статьи «2002», «2009», «2014» заменить на статьи «Наши ...

    JoomlaVirtuemartСайт на JoomlaКарточки товаров
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт обработки и анализа данных с сайта

    Необходим скрипт, который зайдет на сайт спортивной тематики www.myscore.ru, где будут указаны пары играющих команд. Необходимо зайти по ссылке в каждую пару, и в разделе Н2Н будет 3 подраздела: последние игры КОМАНДЫ1,последние игры КОМАНДЫ2, очные встречи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
izimodo
Артем 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт обработки и анализа данных с сайта
Доволен работой с Виталием. Четкая постановка задачи + своевременная оплата.
Не жалею о выборе исполнителя - Артем справился с задачей на отлично, учел все требования. Рекомендую.
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