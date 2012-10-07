Есть сайт на Joomla, пока что в процессе настройки и наполнения, двуязычный. Столкнулся с тем, что галерея на русском открывается нормально, украинская же версия редиректит на 404-ю страницу. Нужно: 1. Настроить галерею в украинской версии. Если ...