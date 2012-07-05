Собрать базу

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок336 просмотров

Собрать базу:

1) Мейл

2) Имя Фамилия

3) Моб. телефон

По этим регионам:

Чортків та Чорткiвський р-н

Борщiв та Борщiвський р-н

Заліщики та Зліщанський р-н

От 18 лет и выше

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать email адреса

    Есть каталог сайтов конференций и выставок. Необходимо переходить на эти сайты и собирать email адреса и имена организаторов конференций. Отвечайте с ценой за 1 адрес от одной конференции.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти турецкие фирмы

    $50

    Поиск турецких компаний закупающих (импортирующих из-за рубежа) плодово-овощную продукцию (экзотические фрукты-овощи) Знание турецкого обязательно. Иначе сложно будет выполнить задание. Если вы считаете что справитесь и без знания языка то ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта информацией

    Создание структуры и наполнение контентом сайта на базе CMS Joomla. За образец создания структуры взят сайт http://www.techart.ru/ Принимаются предложения как «оптом» так и постранично. Цена договорная.

    Joomla
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение ссылок по форумах

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В постах на форумах необходимо оставлять ссылки на мой проект (тематика - фитнес, диеты, целлюлит, похудение). Расценки: За пост с активной незакрытой ссылкой - 50 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отправить сообщение на ~400 e-mail

    $5

    Задача: Есть шаблон письма с предложением сотрудничества. Необходимо это предложение отправить ~ на 400 e-mail адресов. Работа рутиная, поскольку нельзя отравить сразу 400 писем одним письмом, в одном письме должен быть только один адресант. ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск контента на англ. языке

    $125

    Здравствуйте, уважаемые потенциальные исполнители! Мне нужны исполнители (несколько человек) со знанием англ. языка (нужно понимать, о чем текст), которые смогут собирать интересную инфу на англ. языке из разных источников (копипаст) и составлять ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение групп в соц. сетях

    $250

    Здравствуйте! Ищу человека, который бы взял на себя ведение групп в соц сетях - вк, твиттер, фейсбук. Администрирование, добавление контента и т.д. Группы в соц сетях принадлежат компании, занимающейся продажей средств для лечения кожи, по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад