Работа по написанию сообщений на форуме

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок304 просмотра

Предлагаем легкую и прибыльную работу по написанию сообщений на форуме.

Возможность заработка 10-20 центов за одно сообщение.

Количество сообщений не ограниченно.

Обращаться в cкайп по логину: magnus4738 или на e-mail: [email protected]

Оплата производится на webmoney после месяца работы.

13 лет назад
vitaliysnig
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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