Собрать базу: 1) Мейл 2) Имя Фамилия 3) Моб. телефон По этим регионам: Чортків та Чорткiвський р-н Борщiв та Борщiвський р-н Заліщики та Зліщанський р-н ...
Добавление объявлений с указанного мной источника
Нужно на сайте добавить объявления по разделам с указанного мной источника.
Объявлений очень много. Регистрация не требуется. Просто по сути копипаст + одну две фотки если они есть в объявлении.
Оплата 0.20$ за 1 добавленное объявление.
+ Дополнительная оплата за мнения по юзабилити, глюкам, багам выявленным в ходе работы по договоренности
Обращаться в ICQ 150-738
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