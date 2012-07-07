Добавление объявлений с указанного мной источника

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Закрыт9 заявок246 просмотров

Нужно на сайте добавить объявления по разделам с указанного мной источника.

Объявлений очень много. Регистрация не требуется. Просто по сути копипаст + одну две фотки если они есть в объявлении.

Оплата 0.20$ за 1 добавленное объявление.

+ Дополнительная оплата за мнения по юзабилити, глюкам, багам выявленным в ходе работы по договоренности

Обращаться в ICQ 150-738

13 лет назад
crack1
47 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

fairy_l
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$20
3 дня
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

fairy_l
Ирина 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

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