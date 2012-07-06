Заполнение товаров ИМ на Virtuemart 1

В данный момент у меня уже есть 3 человека, которые занимаются аналогичной работой, но работы больше, а число работников не изменяется, поэтому принято решение найти еще одного или двоих работников.

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Что нужно будет делать:

- Заполнять / редактировать / дополнять / удалять – товары ИМ на Virtuemart

=== Рерайтить ни чего не нужно будет, этим занимаются другие люди.

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Оплата:

- Стандартная цена заполнения одного товара (фото, цена, заголовок, полное и краткое описание) – 5 рублей.

- Будут работы с фиксированной оплатой на весь объем товаров (если нужно какие то внести изменения во все товары).

=== Оплата WMR.

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ИМ разные.

Пишем только в проект.