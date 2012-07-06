Требуется размещение комментариев ВКонтакте

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Требуется постинг комментариев в группе вконтакте. Тематика группы, сообщество для мам и пап, обсуждение воспитания детей полугода-года. Желательны знания и опыт в этой области. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1

13 лет назад
T1tanium
Артем 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров