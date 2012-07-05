Раскрутка товара (двери)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки192 просмотра

Требуются постеры - для общения, поднятия темы и привлечения внимания клиентов в нашей теме на форумах. Товар - железные двери, раскрутка бренда на форумах Москвы и Подмосковья. Оплата по факту. Предлагайте пожалуйста ваши цены + ваш опыт.

13 лет назад
V1lking
Илья 
53 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров