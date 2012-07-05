Собрать базу: 1) Мейл 2) Имя Фамилия 3) Моб. телефон По этим регионам: Чортків та Чорткiвський р-н Борщiв та Борщiвський р-н Заліщики та Зліщанський р-н ...
Раскрутка товара (двери)
Требуются постеры - для общения, поднятия темы и привлечения внимания клиентов в нашей теме на форумах. Товар - железные двери, раскрутка бренда на форумах Москвы и Подмосковья. Оплата по факту. Предлагайте пожалуйста ваши цены + ваш опыт.
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