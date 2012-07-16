Наполнение каталога

Требуется наполнить сайт- каталог товаров. Простой копипаст из другого сайта.

Заполняемые поля:

1) Заголовок

2) Выбрать категорию

3) картинка ( при заливке картинки на сайт - пихать их в папки категорий.

4) Сам текст ( желательна базовая очистка кода от атрибутов текста: например через дримвивер. Тоесть копируем с сайта донора текст - вставляем его в дрим - а потом из дрима уже на сайт акцептор.

Ориентировочно на единицу товара уходит 1-2 минуты.

Товаров нужно перенести несколько сотен.

Вот сайт донор: http://www.avtocolor.com/

Сделать нужно за выходные.

Пишите цену за единицу товара.