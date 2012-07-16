Наполнение каталога

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Завершен15 заявок276 просмотров

Требуется наполнить сайт- каталог товаров. Простой копипаст из другого сайта.

Заполняемые поля:

1) Заголовок

2) Выбрать категорию

3) картинка ( при заливке картинки на сайт - пихать их в папки категорий.

4) Сам текст ( желательна базовая очистка кода от атрибутов текста: например через дримвивер. Тоесть копируем с сайта донора текст - вставляем его в дрим - а потом из дрима уже на сайт акцептор.

Ориентировочно на единицу товара уходит 1-2 минуты.

Товаров нужно перенести несколько сотен.

Вот сайт донор: http://www.avtocolor.com/

Сделать нужно за выходные.

Пишите цену за единицу товара.

13 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nikay
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$3
4 дня
Сотрудничеством доволен. Был проделан большой объем работы в довольно сжатый срок. Работа была проделана аккуратно и без замечаний. Так что - рекомендую Светлану как отвественную исполнительницу

Заявки фрилансеров

nikay
43 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад