Наполнение интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок219 просмотров

Приветствую,

Магазин на Amiro CMS, нужно заполнить ~2000 позиций. Фото есть, но надо будет и поискать. Описание с вас. Более подробно в личке.

От вас сроки и стоимость за позицию.

13 лет назад
dcim
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров