Работа с контентом магазина одежды

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки300 просмотров

Для прописывания метатегов на страницах категорий магазина одежды нужен человек, который грамотно пишет по-русски и знает тематику одежды. В идеале нужно еще немецкий хотя бы на начальном уровне знать, но это не обязательное условие.

Все подробности в аттаче.

13 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$250
8 дней

Заявки фрилансеров

SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Собрать базу

    Собрать базу: 1) Мейл 2) Имя Фамилия 3) Моб. телефон По этим регионам: Чортків та Чорткiвський р-н Борщiв та Борщiвський р-н Заліщики та Зліщанський р-н ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление объявлений с указанного мной источника

    Нужно на сайте добавить объявления по разделам с указанного мной источника. Объявлений очень много. Регистрация не требуется. Просто по сути копипаст + одну две фотки если они есть в объявлении. Оплата 0.20$ за ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение товаров ИМ на Virtuemart 1

    В данный момент у меня уже есть 3 человека, которые занимаются аналогичной работой, но работы больше, а число работников не изменяется, поэтому принято решение найти еще одного или двоих работников. ---------------------------------------- ---------------------- Что ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется размещение комментариев ВКонтакте

    Требуется постинг комментариев в группе вконтакте. Тематика группы, сообщество для мам и пап, обсуждение воспитания детей полугода-года. Желательны знания и опыт в этой области. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение каталога

    Требуется наполнить сайт- каталог товаров. Простой копипаст из другого сайта. Заполняемые поля: 1) Заголовок 2) Выбрать категорию 3) картинка ( при заливке картинки на сайт - пихать их в папки ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Раскрутка товара (двери)

    $500

    Требуются постеры - для общения, поднятия темы и привлечения внимания клиентов в нашей теме на форумах. Товар - железные двери, раскрутка бренда на форумах Москвы и Подмосковья. Оплата по факту. Предлагайте пожалуйста ваши цены + ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад